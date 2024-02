Sassuolo-Torino 1-1, Dionisi: “Prestazione buona, amaro in bocca per il risultato”

Che risposte ottiene questa sera dai suoi giovani? "Positive, oggi la partita era difficile, ma Lipani ha fatto veramente bene. Come tutti, ho trovato grande disponibilità in settimana, come sempre, avevamo di fronte una squadra forte, con grandi valori individuali, oggi l'abbiamo messa in difficoltà. Siamo rammaricati per il risultato, abbiamo fatto tanto, potevamo fare qualcosa di più, il risultato ci lascia un po' l'amaro in bocca".

Come commenta le voci sull'esonero? "Come ho già detto in conferenza prepartita, sono qui al terzo anno, ho un ottimo rapporto come tutti. Dall'interno no, dall'esterno le ho lette come tutti. Gli allenatori sanno che c'è un giudizio quotidiano, settimanale, c'è una discussione continua. È il bello di questo mestiere, al tempo stesso ho vissuto la settimana come sempre. I giornali non li leggo sempre, questa settimana me li hanno fatti leggere. Credo in questo obiettivo, questa squadra ha un futuro buono, ma passa dal presente, cioè fare il dodicesimo anno in Serie A. Onestamente ho fatto una settimana come tutte le altre, il DS è sempre al campo a vedere l'allenamento, ho un confronto quotidiano. Non ho chiesto e non mi è stato detto nulla, sono un dipendente della società e faccio parte del club. Qui mi fermo, sennò vado troppo oltre".