Sassuolo-Torino sarà anche Thorstvedt-Vlasic: entrambi in gol nel match d’andata

Analizziamo quest'oggi due giocatori che giocano un ruolo essenziale nella manovra offensiva delle proprie squadre: Vlasic e Thorstvedt due punti di riferimento per i loro allenatori

Enrico Penzo

Questa sera alle ore 20:45 il Torino scenderà in campo a Reggio Emilia per sfidare il Sassuolo. Match di estrema importanza per i granata, che dopo il pareggio contro la Salernitana dovranno cercare i tutti i modi di tornare ai 3 punti. Nella gara di questa sera sarà necessario tornare al gol, con i ragazzi di Juric che cercheranno in Nikola Vlasic un punto di riferimento nella manovra offensiva. Il giocatore possiede il ruolo di collante tra la difesa e l'attacco, sarà dunque lui uno dei principali uomini a cui sarà affidato il compito di inventare la giocata per arrivare in porta. Tra le file del Sassuolo un ruolo simile a quello di Vlasic per i granata sarà affidato a Kristian Thorstvedt, che con il 4-2-3-1 di Dionisi avrà il compito di creare insidie nella trequarti granata. Andiamo ora a porre sotto la lente questi due giocatori.

Vlasic e Thorstvedt: entrambi in gol nella gara d'andata — Il Torino questa sera dovrà cercare in tutti i modi di portare a casa i 3 punti. Il Sassuolo con 41 reti subite dimostra una porta tutt'altro che impenetrabile, ma sarà compito dei granata cercare di creare le situazioni da gol e concretizzare poi le occasioni create. Come ben si sa nelle situazioni offensive il ruolo di Vlasic è fondamentale: sarà proprio lui uno dei protagonisti nella trequarti avversaria ad aver il compito di smistare i palloni e orchestrare le manovre offensive. I compiti che Juric affida al croato sono molto simili a quelli che Dionisi assegna a Thorstvedt. Il neroverde, infatti, è un punto di riferimento per la propria squadra e da lui spesso nascono le migliori azioni offensive del gruppo. Non a caso nel match d'andata ad essere andati a segno sono stati proprio sia Vlasic che Thorstvedt, in una partita terminata 2-1 in favore dei granata, grazie anche al gol di Sanabria.

I numeri e le caratteristiche di Thorstvedt — Quello tra Vlasic e Thorstvedt domani sarà un duello principalmente a distanza. Spetterà soprattutto a centrocampo e difesa cercare di limitare le avanzate del norvegese. Il neroverde fino ad ora ha realizzato 4 reti in 19 partite giocate, l'ultimo gol proprio durante la scorsa giornata, contro il Bologna. Il giocatore può essere schierato come regista arretrato, mezzala o trequartista, la duttilità è uno dei suoi punti di forza. Dotato di ottima visione di gioco e grande personalità, è capace di dettare i tempi di gioco della squadra e di servire i compagni anche con lanci lunghi. La sua buona confidenza con la rete e la capacità di tiro anche dalla distanza, hanno portato i suoi allenatori a schierarlo anche qualche metro più avanti alle spalle del duo d’attacco o dell’unica punta. Il suo piede preferito è il sinistro e sono in molti a pronosticargli un futuro ad alti livelli.

