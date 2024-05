Savva e Dellavalle titolari con il Milan? I lettori propendono per il sì

Contro il Milan schierereste titolari Savva e Dellavalle? Questo il quesito che abbiamo posto ai lettori di Toro News nel consueto sondaggio settimanale. I due giovani della Primavera granata hanno impressionato all'esordio, ricevendo parole al miele da parte di Ivan Juric per l'entusiasmo e la voglia messa in campo. Meriterebbero quindi una maglia dal 1' nella sfida con i rossoneri? I nostri lettori si sono divisi nelle risposte, ma alla fine ha prevalso il sì. Per il 53% dei votanti infatti, Savva e Dellavalle si sono conquistati sul campo la possibilità di partire titolari contro il Milan e vedono nella loro verve una dote che ai granata potrebbe tornare comodo contro i rossoneri. Il 47% invece rimarrebbe fedele alle gerarchie attuali, considerando la caratura dell'avversario, l'importanza della partita e l'esperienza che i due Primavera, magari impiegabili a gara in corso, non hanno ancora acquisito nella massima serie.