Schuurs, a Lens un ulteriore messaggio: è fondamentale per questo Toro

Il centrale ha dimostrato di essere pienamente concentrato nonostante le voci di mercato

Aveva messo lo zampino sbloccando con un tiro da fuori la prima amichevole con la Feralpisalò, si è confermato contro il Modena ed è salito in cattedra anche contro il Lens. Perr Schuurs si è confermato ancora una volta una pedina fondamentale per il Toro, autore di un'ottima partita anche nell'amichevole che - per il valore dell'avversario - era la più importante.

Pienamente concentrato sul Toro — In Francia l'ex Ajax è stato monumentale in fase difensiva con più di un salvataggio e ha dato il via alla migliore occasione da gol - capitata sui piedi di Sanabria - con un ottimo recupero alto. Schuurs ha quindi dimostrato di essere l'elemento di spicco di una difesa che in questo momento dà molte garanzie a Juric. Nonostante le voci di mercato che gli ronzano attorno da qualche settimana, l'olandese ha dimostrato di essere pienamente focalizzato sulla causa granata e ha sfoderato prestazioni di livello in amichevole.

Nessuno si è avvicinato ai 30 milioni di euro — La presenza di Schuurs è dunque fondamentale per il Toro, sia per la solidità difensiva sia per la qualità palla al piede. L'olandese se l'è cavata alla grande sia da braccetto di destra sia da centrale e per il momento non è un giocatore di cui i granata vogliano privarsi. Un addio del centrale potrebbe concretizzarsi solo in caso di offerta superiore ai trenta milioni di euro, cifre che al momento nessuno ha presentato al club granata.