Schuurs: “A Torino mi sento a casa, i tifosi sono speciali”

Le parole dell'olandese in occasione di "Made In Italy", il format su YouTube della Lega Serie A

Il canale YouTube della Lega Serie A nel nuovo episodio "Campioni del Made in Italy" ha pubblicato un'intervista dedicata a Perr Schuurs. L'ultima apparizione in campo del difensore del Torino risale al 21 ottobre, contro l'Inter, match in cui l'olandese ha subito un gravissimo infortunio: la rottura del crociato. Il recupero procede e nell'intervista pubblicata oggi traspare il grandissimo attaccamento di Schuurs ai colori granata. "Torino non è un club come gli altri", ha spiegato il giocatore all'interno del video. Dall'arrivo in Italia, al profondo legame con i tifosi, Perr racconta il proprio rapporto con Torino.