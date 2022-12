Schuurs: “Europa? Siamo forti, se giochiamo bene possiamo puntare in alto”

Così il centrale olandese: "Dobbiamo essere concentrati, migliorare nella gestione dei minuti finali"

Redazione Toro News

Tra le possibilità di una qualificazione europea con la maglia del Toro al mercato passando per la crescita in granata e il sogno della convocazione in nazionale: è uno Schuurs a trecentosessanta gradi quello che si è raccontato dopo l'amichevole contro la Cremonese.

Questo Torino può sperare nel treno Europa?

"Siamo forti, abbiamo giocato molto bene nella prima parte di campionato. Ma abbiamo anche avuto i nostri problemi, abbiamo preso gol negli ultimi minuti in quattro occasioni. Se giochiamo bene, possiamo puntare in alto. Dobbiamo mostrare a ogni squadra il nostro valore, per poi ritornare in Europa".

Ti vedi al Toro in futuro?

"Sono qua da tre mesi, sono contento di essere qui. Voglio crescere con la squadra. Sono concentrato sul Torino e alla seconda parte di campionato. Non sto pensando al mercato, si vedrà in futuro non è una cosa a cui sto pensando, devo migliorare e sono appena arrivato".

Qual è il potenziale di questo Torino?

"Dobbiamo migliorare nei finali. Contro l'Inter e contro il Sassuolo, poi in altre due gare. Dobbiamo essere concentrati, migliorare nella gestione dei minuti finali".

Sei in contatto con qualche olandese che ha giocato in Italia e ti ha dato consigli sul campionato?

"Ho parlato con De Ligt e De Vrij. Ho chiesto come fosse l'Italia, come fossero le città, dove potessi vivere. De Ligt mi ha detto che è una bella città e che la Serie A era perfetta per me per migliorare difensivamente. Attualmente non sento qualcuno in particolare per avere dei consigli".

Chi è il tuo punto di riferimento in Nazionale?

"Ho tanti punti di riferimento in Nazionale. Se gioco bene, so che ci sono delle possibilità. So che il tecnico mi segue. Al momento mi concentro sul Torino, per fare bene e sperare di avere le mie possibilità".