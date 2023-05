Pochi minuti prima dell'inizio di Spezia-Torino, gara valida per la 37^ giornata di Serie A, Perr Schuurs è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto ti ha aiutato l'allenatore?"Subito molto importante per me, i primi due mesi sono stati difficili per me qua. Lui mi ha aiutato molto bene per come gioca il Torino. All'Ajax giocavo a quattro e qui si gioca a tre, adesso mi è più facile".