Serie A, 67 giocatori al Mondiale: solo Juve, Inter e Milan ne hanno più del Toro

Tra quattro giorni - domenica 20 novembre - prenderà il via il Mondiale in Qatar, competizione che vedrà 67 giocatori del campionato di Serie A scendere in campo con le rispettive nazionali. Solo il Torino ne conta cinque, così come Fiorentina e Napoli, mentre la Juventus guida questa classifica con undici giocatori impegnati con le rispettive rappresentanze. La nazionale con il maggior numero di giocatori provenienti dal massimo campionato italiano, sarà invece la Serbia: undici i calciatori della Serie A convocati dal tecnico Stojkovic e il nucleo più numeroso arriva proprio dal Torino con Lukic, Vanja Milinkovic-Savic e Radonjic.