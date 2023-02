Serie A, Giudice Sportivo: niente derby per Aina e Locatelli

Come dopo ogni giornata di Serie A, anche in seguito al 23^ turno di questo campionato il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea si è espresso sulle gare andate in scena nei vari stadi. La Lega Serie A, tramite il sito ufficiale, ha pubblicato il comunicato con le decisioni del giudice sportivo. Per il Torino, sono 3 i giocatori interessati: Ola Aina, in seguito ad una ammonizione - il giocatore era diffidato - sarà costretto, “per comportamento scorretto nei confronti di un avversario”, a saltare Juventus - Torino, in programma martedì 28 febbraio alle 20:45. Seconda sanzione per Vojvoda, mentre l’attaccante granata Sanabria entra in diffida.