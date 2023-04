Serie A, Giudice Sportivo: Schuurs out per la Salernitana, Vanja entra in diffida

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha reso pubblico il referto dedicato alla 29esima giornata di Serie A. Confermato il turno di squalifica per Perr Schuurs, ammonito nella gara contro la Roma per il fallo da rigore ai danni di Dybala. L'olandese salterà quindi la prossima gara del Torino, ovvero la partita contro la Salernitana, in programma domenica alle ore 15. Entra poi in diffida tra le fila granata Vanja Milinkovic-Savic. La Salernitana a sua volta dovrà fare i conti con una squalifica arrivata all'indirizzo di Lassana Coulibaly, out per una giornata dopo l'ammonizione rimediata nella gara contro l'Inter da diffidato. Il club campano è stato inoltre multato con un'ammenda di 5.000 euro poiché nella gara contro l'Inter i tifosi granata hanno lanciato all'indirizzo dell'assistente di gara oggetti di varia natura senza colpirlo.