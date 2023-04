Serie A, il Monza è corsaro a San Siro e aggancia il Torino

Oggi ci sono state tre partite di Serie A. Alle 15 il Milan è stato fermato sull'1-1 da un buon Bologna in Emilia. Pioli ha optato per un ampissimo turnover e al gol iniziale di Sansone dopo 33 secondi ha risposto l'ex granata Pobega. I rossoneri non riescono a superare la Roma al terzo posto e i rossoblù agganciano la Juventus al settimo. Alle 18 il Napoli ha pareggiato in casa contro il Verona, grandi rotazioni anche per Spalletti che ha escluso dai titolari uomini come Lobotka, Kvara, Zielinski e Osimhen. Gli scaligeri tengono vivo il sogno salvezza, avvicinandosi a sole tre lunghezze allo Spezia quartultimo, che ha perso ieri con la Lazio in casa. Infine questa sera il Monza ha sbancato San Siro: al Meazza Caldirola ha regalato una gioia immensa ai brianzoli arrivati nel capoluogo meneghino. La squadra di Berlusconi aggancia così il Torino e si toglie una grande soddisfazione. I nerazzurri, invece, cadono al quinto posto con il rischio di essere agganciati dall'Atalanta in caso di vittoria dei bergamaschi a Firenze nel Monday Night. Domani i granata sono chiamati alla vittoria per mantenere vive le remote possibilità di aspirazioni europee.