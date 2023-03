Serie A, la classifica dei giocatori convocati in nazionale: il Torino è terzo

Con 14 giocatori il Toro è la terza squadra in A per numero di convocati

Nel Torino di Ivan Juric sono 14 i giocatori che sono stati convocati dalle rispettive nazionali. Il club granata occupa la terza posizione in questa classifica. Buongiorno (convocato da Mancini per la prima volta nella Nazionale maggiore), Ricci (Italia U21), Berisha (Albania), Singo (Costa d’Avorio), Ola Aina (Nigeria) Vlasic (Croazia), Gienitis (Lituania), Linetty (Polonia), Rodriguez (Svizzera), Vojvoda (Kosovo), Gravillon (Guadalupa) e i serbi Milinkovic-Savic, Ilic e Radonjic scenderanno in campo nei prossimi giorni (QUI il calendario completo dei granata in nazionale) con le rispettive selezioni. Davanti al club granata ci sono solamente il Napoli e il Milan (entrambe con 16 giocatori convocati). Il fatto di aver mandato in giro per il mondo ben 14 giocatori è un fattore positivo e di vanto per il club granata: ciò significa che i calciatori stanno facendo bene con la maglia granata e i convocati avranno modo di mettersi in mostra e aver minutaggio con la propria Nazionale. Il fattore negativo è che Juric in questi giorni ovviamente non li avrà a disposizione per gli allenamenti al Fila.