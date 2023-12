I numeri confermano che ai granata serva ancora poco per fare il passo in avanti definitivo

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile

Il 2023 del Torino non è stato l'anno della svolta per i granata. I numeri confermano che ai granata serva ancora poco per fare il passo in avanti definitivo. Non tutto è da buttare o da dimenticare, anzi ci sono aspetti che possono far ben sperare. La distanza dalle zone europee è parecchia se si guarda alla classifica dell'anno solare (1o punti dal settimo posto occupato dall'Atalanta e dal Bologna), eppure nella classifica attuale è molto più ridotta. Insomma il Toro può crederci, ma è chiaro che abbia bisogno di qualcosa in più per poterci veramente credere.

Serie A, la classifica dell'anno solare 2021: Toro 11° e 7° miglior difesa — Innanzitutto c'è il dato dei gol fatti che deve far riflettere: 41 in 41 partite. Pochi, anzi pochissimi se i granata vogliono davvero sperare in una posizione europea. Il dato è in calo rispetto alle passate stagioni. Adesso la media è di una rete esatta a partita, mentre l'anno scorso era stata leggermente più alta (1,14), così come due anni fa (1,18). Insomma, il problema legato ai gol fatti rimane, anche se storicamente i granata non abbiano mai avuto cifre particolarmente alte (nel 2019 quando la squadra segnava di più ed era poi andata in Europa la media era stata di 1,38).

A far ben sperare è piuttosto il numero di gol subiti: 42 in 41 partite, media di 1,01 a gara insomma. Pochi. Infatti i granata sono la settima miglior difesa del campionato. Milan e Atalanta ne hanno subiti di più per intenderci. E su questo aspetto comunque non c'erano grandi dubbi. Il Toro di Juric difensivamente è solido. Per sognare nel 2024 il Toro dovrà confermare questa tendenza e migliorarla laddove possibile, poi cercare di essere più pericoloso offensivamente. I dati del 2023 lasciano sperare, ma dicono chiaramente che qualcosa di più servirà.

LA CLASSIFICA DELL'ANNO SOLARE 2023:

Inter 87 (41)

Napoli 77 (41)

Juventus 74 (41)

Milan 73 (41)

Lazio 71 (41)

Fiorentina 70 (41)

Atalanta 66 (41)

Bologna 66 (41)

Roma 64 (41)

Monza 58 (41)

Torino 56 (41)

Sassuolo 45 (41)

Lecce 41 (41)

Verona 40 (41)

Udinese 39 (41)

Empoli 39 (41)

Salernitana 37 (41)

Genoa 20 (18)

Cremonese 20 (23)

Frosinone 19 (18)

Spezia 18 (23)

Cagliari 14 (18)

Sampdoria 13 (23)

