Serie A, la classifica: disastro Napoli. I granata posso avvicinare il 7° posto

Come cambia la classifica dei granata durante questa trentesima giornata

Oggi, sabato 30 marzo, è iniziata la 30° giornata di Serie A. Ad aprire le danze è stato il match tra Napoli e Atalanta allo stadio Maradona. I partenopei sono stati spazzati via dai ragazzi di Gasperini, che hanno dominato il match e vinto per 3-0. Ora i granata possono avvicinarsi al settimo posto e portarsi a una lunghezza dal Napoli in caso di vittoria.