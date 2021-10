Serie A, la classifica: il Napoli batte il Bologna e riaggancia il Milan in testa

La classifica della Serie A al termine della decima giornata di campionato

Termina con Napoli-Bologna la decima giornata di campionato: allo stadio Diego Armando Maradona la squadra di Spalletti ha sconfitto il Bologna di Mihajlovic per 3-0 grazie alle reti Fabian Ruiz e alla doppietta di Insigne (entrambi su calcio di rigore). Con questa vittoria i partenopei riagganciano in testa alla classifica il Milan che due giorni fa ha battuto il Torino. Ora Napoli e Milan tornano dunque in cima alla classifica di Serie A a pari punti (28 in 30 partite).