Serie A, la classifica: il Torino aggancia l’Inter in vetta

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della sfida tra Toro e Atalanta

Il Torino supera l'Atalanta per 2-1 e porta a casa i primi tre punti della stagione. I granata quindi salgono anche in classifica a quota 4 punti, superando proprio la Dea che si ferma a 3 dopo il ko subito all'Olimpico Grande Torino. La squadra di Paolo Vanoli si porta nella zone più alte della classifica, agganciando l'Inter in vetta. A quota 4 in questo momento ci sono Inter, Torino, Genoa, Udinese e Parma.