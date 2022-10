Serie A, la classifica: il Torino domani rischia un triplo sorpasso

Il Torino perde 3-1 a Napoli inanellando così la terza sconfitta consecutiva. I ragazzi di Juric pagano un pessimo avvio di gara che obbliga i granata a restare ancora fermi a 10 punti in classifica che valgono l'ottavo posto a pari punti con la Juventus. Nelle partite che si giocheranno domani però ci sono Fiorentina, Sassuolo e Spezia che potrebbero superare il Toro in classifica in caso di vittorie. Il Napoli invece vince ancora e rimane in testa con 20 lunghezze in solitaria almeno fino a quando scenderà in campo domani l'Atalanta che potrebbe agganciare gli azzurri.