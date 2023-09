Serie A, la classifica: la Fiorentina batte la Dea, la Roma travolge l’Empoli

Si è conclusa anche questa domenica di Serie A, che ha visto ben 5 match. Alle 12:30 aprono le danze Cagliari e Udinese, partita molto equilibrata che ha portato ad un 0-0 finale. Alle 15 invece, Frosinone-Sassuolo ci ha regalato grandi emozioni, dopo il doppio vantaggio degli emiliani il Frosinone ne fa 4 e ribalta completamente il match. In contemporanea si è giocata anche Monza-Lecce, terminata 1-1. Alle 18 è stato il momento di Fiorentina e Atalanta, i bergamaschi vanno in vantaggio con Koopmeiners, ma la viola ribalta il match in 25'. Ad inizio ripresa la Dea riprende la partita con Lookman, ma al 76' Kouame chiude i giochi, è 3-2 Fiorentina. Infine alle 20:45 sono scese in campo Roma e Empoli, la squadra di Mourinho era chiamata a rispondere dopo un inizio di campionato terribile e così è stato, Empoli travolto dalla furia giallorossa, che segna 7 gol.