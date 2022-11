Serie A, la classifica: Lazio al secondo posto, sprofonda il Verona

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della 14esima giornata di Serie A

Con i posticipi di oggi, giovedì 10 novembre, si è conclusa la 14esima giornata di Serie A. Il primo ha visto la Juventus vincere di misura contro il Verona con gol di Kean e proteste degli scaligeri per un tocco di mano in area di Danilo e un rigore prima assegnato e poi revocato. 1-0 anche tra Lazio e Monza, con la squadra di Sarri che strappa i tre punti grazie alla rete di Luka Romero. La Lazio sale così al secondo posto, mentre la Juventus è quarta. Le due gare non hanno inciso sul posizionamento del Torino, sempre nono.