Serie A, la classifica: Udinese davanti al Torino, Fiorentina fermata sul pari

Come cambiano gli equilibri in classifica nel sabato della 29esima giornata

Si smuovono le acque in classifica nel sabato della 29esima giornata. Nella prima gara di giornata l'Udinese pareggia in extremis con il Monza grazie al gol di Beto valso 2-2. Il punto conquistato dai friulani vale il decimo posto e manda un segnale al Torino di Juric, sorpassato per 1 punto. I granata potranno tentare il controsorpasso nella gara con la Roma. Nel pomeriggio si ferma sul pari anche la Fiorentina, facendosi riagguantare da Nzola nel match contro lo Spezia. Con l'1-1 del Franchi, la Viola resta 3 punti sopra al Torino.