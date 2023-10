Serie A, la classifica: nessun sorpasso subito, il Toro resta 14º

Come cambiano gli equilibri della classifica di Serie A dopo questa domenica di calcio

Si è chiusa anche questa domenica di Serie A, con il big match Milan-Juventus. I bianconeri si sono imposti a San Siro per 1-0. Quest'oggi inoltre anche Roma, Bologna e Atalanta hanno guadagnato 3 punti, ai danni di Monza, Frosinone e Genoa. Pareggio invece tra Salernitana e Cagliari. La classifica per il Torino rimane dunque invariata rispetto a ieri. Complice anche la sconfitta del Genoa i granata rimangono 14esimi in classifica, l'Udinese domani potrebbe accorciare le distanze e portarsi a meno uno e il Lecce, prossimo avversario del Toro, potrebbe portarsi a più sei.