Serie A, la classifica: Torino a 2 punti dal decimo posto

Come cambia la classifica dei granata al termine del match contro l'Atalanta

Pareggio pieno di spettacolo in Atalanta-Torino, con il cronometro che si ferma con il risultato sul 4-4. I granata sfiorano la vittoria, rimontando la Dea ma poi nel finale subiscono l'aggancio da parte della squadra di Gasperini. Con questo risultato il Toro rosicchia un punto dal decimo posto in classifica. I granata sono infatti sempre undicesimi, ma ora il Sassuolo è a -2. Il Verona invece dista cinque lunghezza. L'Atalanta invece guadagna un punto alla Fiorentina, crollata contro l'Udinese e sconfitta con un sonoro 4-0, ma resta all'ottavo posto e non approfitta del ko della Viola per superarla. Cade infine l'Inter: il Bologna vince 2-1 il recupero e fa sorridere il Milan, in vetta con 2 punti di vantaggio.