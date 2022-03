Serie A, la classifica: Torino tallonato da Bologna ed Empoli, il Genoa torna in corsa

Come cambiano gli equilibri in classifica al termine della sfida tra Torino e Genoa

Nessun punto per il Torino, che chiude la serata di venerdì all'undicesimo posto, ma aspetterà lo sviluppo della 30esima giornata per capire quale sarà la sua posizione in classifica. I granata infatti contano al momento 2 lunghezze in più rispetto al Bologna e 3 rispetto all'Empoli. La squadra dell'ex Mihajlovic - che ha ancora una partita da recuperare come il Torino - può quindi tentare il sorpasso, in caso di vittoria nel match complicato con l'Atalanta. I toscani invece, in caso di successo contro il Verona andrebbero ad agganciare la squadra di Juric, che a quel punto scivolerebbe in classifica.