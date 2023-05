Serie A, la classifica: Torino e Monza agganciano la Fiorentina all’ottavo posto

Come cambiano gli equilibri in classifica dopo la sfida tra Torino e Monza

Lo scontro diretto tra Torino e Monza finisce in parità e lascia inalterati gli equilibri tra le due squadre. I granata di Juric e i brianzoli di Palladino infatti fanno un piccolo passo avanti e si portano entrambe a 46 punti restando appaiate. A entrambe basta un punticino per agganciare la Fiorentina all'ottavo posto. La Viola però scenderà in campo alle 18 al "Maradona" contro il Napoli campione d'Italia per provare a rimettere qualche lunghezza tra sé e le dirette inseguitrici.