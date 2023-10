Serie A, la classifica: Torino sempre 14esimo, ma il Genoa può tentare il sorpasso

Come cambiano gli equilibri in Serie A al termine di Torino-Inter

La sconfitta contro l'Inter lascia il Torino fermo a quota 9 punti in 9 giornate. I granata sono attualmente quattordicesimi in classifica, ma devono guardarsi le spalle. Il Verona nel pomeriggio ha perso contro il Napoli per 3-1 ed è quindi rimasto dietro ai granata, mentre sarà necessario monitorare il Genoa. In caso di pareggio contro l'Atalanta il Grifone aggancerebbe i granata, in caso di vittoria attuerebbe il sorpasso e farebbe scivolare il Toro al 15esimo posto. L'Udinese potrebbe infine accorciare le distanze e portarsi a 8 punti battendo il Lecce.