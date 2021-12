Serie A, la classifica: Torino sempre tredicesimo dopo il pari col Cagliari

Come cambiano gli equilibri in campo al termine del sedicesimo turno di Serie A

Il Torino non va oltre il pareggio contro il Cagliari in trasferta, facendosi rimontare dalla rovesciata di Joao Pedro. Juric e Mazzarri si dividono quindi la posta in gioco a metà dopo l'1-1 finale, facendo un piccolo passettino avanti in classifica. I sardi sono ora terz'ultimi a parimerito con il Genoa, indietro per differenza reti. I granata invece rimangono tredicesimi, considerando anche i ko di Udinese, Sampdoria e Venezia. Allungano sul Toro invece Empoli e Verona, vittoriose nell'ultimo turno.