Singo e Bellanova, esterni destri a confronto: ecco perché Raoul è un gran colpo

Dove l'anno scorso c'era Singo ora c'è Bellanova: il confronto

Piero Coletta 26 marzo 2024 (modifica il 26 marzo 2024 | 07:37)

Raoul Bellanova è stato molto probabilmente l’acquisto migliore della scorsa sessione di mercato da parte di Davide Vagnati. Un profilo che aveva già una certa esperienza alle spalle con l’Inter, ma che alla corte di Juric è cresciuto a livello tecnico e mentale. Si spiega forse con questo il rendimento comunque discreto del giocatore nel periodo più complicato della stagione granata, a cavallo tra fine settembre e inizio ottobre. Dove l’anno scorso c’era Singo, l’unica cessione eccellente dell’estate 2023, oggi c’è Bellanova. Il confronto, dopo quasi un anno, è a favore dell’italiano.

I numeri offensivi: Singo attaccava di più la porta, ma Bellanova offre più assistenza — L’importanza delle corsie laterali per il gioco di Ivan Juric è rinomata e riconosciuta. Nella sua carriera l’ex Hellas Verona ha sempre sfruttato e valorizzato gli esterni a tutta fascia, trasformandoli in assistmen oppure modellarli come attaccanti aggiunti in fase di finalizzazione. Da questo punto di vista Singo attaccava di più l’area di rigore. Nelle sue tre (più una da aggregato alla prima squadra) l’ivoriano ha segnato 7 gol:

• 19/20: 1 gol

• 20/21: 1 gol

• 21/22: 3 gol

• 22/23: 2 gol

Prendiamo in analisi la stagione migliore di Singo, la 21/22. L’ivoriano aveva segnato 3 gol e messo a referto 4 assist. Singo aveva tentato la conclusione per 41 volte, trovandola 7 volte. Nella stagione successiva sono 34 i tentativi, 10 indirizzati in porta. Questo spiega il miglior rendimento sotto porta del giocatore. Bellanova, da questo punto di vista, è più carente dell’ivoriano. Ha trovato la prima rete con il Torino nel match interno contro il Lecce vinto per 2-0 dopo 25 tentativi e solo due indirizzati verso la porta.

Tuttavia l’ex Cagliari ha un rendimento nettamente migliore negli assist. Nella sua stagione migliore Singo aveva collezionato 4 assist. In tutta la sua esperienza al Torino ne ha messi a referto in totale 9 assist, così suddivisi:

• 19/20: 0 assist

• 20/21: 3 assist

• 21/22: 4 assist

• 22/23: 1 assist

Dati alla mano, Bellanova ha avuto un impatto nettamente migliore rispetto all’ivoriano. In questa sola stagione il ventitreenne ha messo a referto cinque assist. Praticamente più della metà di dell’ivoriano. E mancano ancora nove giornate alla conclusione del campionato, con la seria opportunità per Bellanova per registrare numeri più importanti rispetto a Singo. Piccolo excursus invece sull’attuale stagione dell’ex granata. Con la maglia del Monaco, a cui era stato ceduto per 10 milioni di euro, ha collezionato 19 presenze in Ligue 1 con una rete e un assist. Lo stesso numero di reti di Bellanova, che però vanta più assist.

I dati difensivi: equilibrio, ma Bellanova leggermente migliore — Per quanto riguarda la fase difensiva, c’è più equilibrio tra le controparti, anche se l’ex Cagliari ha fatto leggermente meglio. Singo nella stagione 22/23 aveva collezionato rispettivamente 43 falli. Bellanova, da questo punto di vista, è risultato nettamente più pulito, dato che ne ha commessi appena 12. In questa stagione ha intercettato più palloni rispetto all’ivoriano versione 22/23, 13 contro 12 e ha rubato anche più palloni, ben 30. Uno in più rispetto a Singo, che nella scorsa stagione si fermò a 29 sfere rubate. Sui duelli invece Singo ne ha vinti di più. Sicuramente a livello fisico l’ivoriano aveva un’altra gamba sugli avversari: 144 contro i 133 vinti da Bellanova.

Bellanova ha convinto — In proiezione e con ancora nove gare da disputare l’esterno italiano può ancora migliorare i suoi dati. A conti fatti l’investimento di 8 milioni di euro per portarlo all’ombra della Mole è stato ripagato, con tanto di esordio con l’Italia per Bellanova. Non è un caso se è stato convocato dal CT Luciano Spalletti per le amichevoli contro Venezuela ed Ecuador, così come non è un caso se contro gli ecuadoriani è arrivato non solo l’esordio, ma anche la buona prestazione. A conti fatti e in termini di continuità, anche se Singo sta ben figurando in Ligue 1 con il Monaco, si può dire che sostituirlo con Bellanova è stata una buona mossa.

