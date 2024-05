Singo: “Il Torino è sempre nel mio cuore, Cairo è come un padre”

Wilfried Singo è stato ceduto dal Torino al Monaco durante la scorsa estate. L'esterno ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parlando dell'eventuale sfida alla Juventus l'anno prossimo in Champions: "Contro i bianconeri ho giocato a Torino e non ho mai vinto. Affrontarla di nuovo con il Monaco sarebbe uno stimolo, una partita speciale finalmente da vincere per far felici anche i tifosi del Torino. Giocare in Champions ci spingerà a lavorare ancora più duramente".

L'ex granata ha dichiarato di essere ancora affezionato al Torino: "Sono rimasto legato alla mia ex squadra, il Torino. Hanno avuto qualche alto e basso di rendimento, ma a due giornate dalla fine sono ancora in corsa per la qualificazione alle coppe europee. È un traguardo difficile, ma non impossibile da centrare. Spero e credo che ce la faranno". L'ivoriano ha poi continuato, raccontando della recente visita al Filadelfia, segno del profondo legame nei confronti della propria ex-squadra : "Il Torino è sempre nel mio cuore perché è una grande squadra che mi ha cresciuto. Volevo tornare a salutare il mister e i ragazzi. Appena ho avuto qualche giorno libero, l’ho fatto. Ringrazierò sempre il presidente Cairo, che ha avuto fiducia in me fin dal primo giorno, e il mio agente, Maxime Nana, che ha creato questa opportunità. Io ho lavorato duro fin dal primo giorno e ho aspettato il mio momento. Spero che il presidente Cairo sia fiero di me. Nel calcio italiano nessuno avrebbe avuto il coraggio di fare ciò che ha fatto lui. Per me è come un padre". Su un suo possibile ritorno in Serie A: "É una possibilità che non posso scartare perché la Serie A è uno dei migliori campionati del mondo con club importanti con una grande storia, ma in