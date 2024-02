Solito Toro: contro il Sassuolo il solito pareggio

Controcorrente di Gino Strippoli - Granata steccano ancora un'altra partita da vincere

Gino Strippoli Condirettore editoriale

Se quel colpo di testa di Duvan Zapata al 96’ fosse entrato in rete al posto di trovare la mano da campione di Consigli che l'ha deviata salvando il risultato per gli emiliani il Toro avrebbe meritato la vittoria? Per quello che si è visto per tutta la durata della partita non sarebbe stato sufficiente e probabilmente giusto. Non può bastare l’unico vero tiro nello specchio della porta da parte granata per giustificare una possibile vittoria visto che nel corso dei due tempi le parate le ha fatte Milinkovic-Savic. Ricordiamole: al 45' devia una punizione maligna di Bajrami, al 69’ tiro secco di Laurienté e Vanja respinge, all’80’ ancora Laurienté altro tiro potente e Milinkovic-Savic respinge in angolo. E il Toro? L’unico vero tiro nello specchio della porta è quello già citato sopra con la prodezza del numero uno emiliano, poi un'altra testata del colombiano ma centrale, finito tra le braccia del portiere, e tante conclusioni tentate ma che non hanno mai centrato la porta ma solo sfiorata e d'altronde anche il Sassuolo ha sfiorato i pali dell’estremo difensore granata con Defrel.

La solita difficoltà di trovare il gol per i granata, terzo peggior attacco della serie A, che non riesce mai a essere incisivo come dovrebbe essere una squadra che vuole ambire per traguardi ambiziosi. La qualità del Torino è quella che è ovvero quel decimo posto che non è né carne né pesce. E meno male che c’è un signor Zapata al suo 7° sigillo in campionato (6 con il Toro e 1 con l’Atalanta) che continua a far galleggiare l’attacco granata. Ma è davvero troppo poco. Così come l’ottima prestazione di Bellanova non può bastare, come non può essere positiva la prestazione di Vlasic, bravo sì per tutto il primo tempo ma poi abbastanza evanescente nei secondi 45 minuti. Questi sono stati i tre giocatori comunque che hanno risposto in qualche modo positivamente alla voglia di vincere. Gli altri? Ilic praticamente inservibile, mai in partita, troppo elementare il suo gioco, mai uno spunto di fantasia mai un invenzione mentre Sanabria sembra stia attraversando un periodo di opacamento assai critico.

Eppure il Torino nel primo tempo il Toro era piaciuto per la reazione al gol preso da Pinamonti subito rimontato in soli 4 minuti sull’asse veloce Vlasic-Bellanova e l’ottimo inserimento di Zapata. Poi un dominio di gioco per 45 minuti e tre tiri che non hanno mai trovato lo specchio della porta anche se una bella girata del croato granata avrebbe meritato più fortuna.

Il Sassuolo ha giocato a viso aperto e si è meritato questo pareggio che è importante per chi sta lottando per la salvezza ed ha anche trovato il vantaggio iniziale. Già, il gol di Pinamonti è sicuramente sulla coscienza di Lovato che ha lasciato troppo spazio tra lui e l’attaccante emiliano. Poi Vanja è sembrato un po’ in ritardo ma l’incocciata schiacciata sul terreno bagnato ha preso velocità ed era davvero difficile da prendere. Il nuovo acquisto e centrale granata è stato in difficoltà per tutta la partita su Pinamonti, quasi sempre troppo falloso è riuscito, dopo una prima ammonizione, ad evitare un espulsione, su ammonizione che avrebbe meritato, per grazia ricevuta da Orsato. Tant’è che sul finale Juric lo ha cambiato con Sazonov.

Insomma un Toro che non ha fatto nessun miglioramento rispetto al pareggio contro la Salernitana. Se le fantasie erano quelle di tre partite sulla carta da vincere ovvero Salernitana, Sassuolo e Lecce i granata ne hanno già steccate 2 e dopo i salentini che arriveranno a Torino sabato prossimo il Toro dovrà affrontare un filotto di partite davvero difficili come Lazio, Roma, Fiorentina, Napoli. Ma occhio già al Lecce!

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Torino senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Toronews per scoprire tutte le news di giornata sui granata in campionato.