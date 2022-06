Sondaggi – I tifosi chiedono 10 acquisti, e serve almeno un altro attaccante

Secondo la stragrande maggioranza dei votanti Sanabria e Pellegri non bastano in avanti: c'è bisogno di un'altra punta per sostituire Belotti

Si avvicina sempre più il primo luglio, giorno in cui inizierà ufficialmente la sessione estiva di calciomercato. Per questo nei giorni scorsi vi abbiamo posto, attraverso i nostri sondaggi, una duplice domanda: quanti acquisti deve fare il Torino nel mercato estivo? E considerato l'addio quasi certo di Belotti, bastano Sanabria e Pellegri a sostenere il peso dell'attacco? Per quanto riguarda il primo quesito, il 22.52% dei votanti (193 su 857 totali) ritiene che al Torino servano almeno dieci innesti; per 171 votanti invece ne servirebbero più di dieci, e lo stesso numero ritiene che ne bastino otto. Solo il 3.27% pensa che sarebbero sufficienti meno di cinque colpi di mercato. Passiamo alla seconda domanda, le cui risposte lasciano pochi dubbi: su 934 votanti ben 803 ritengono che Sanabria e Pellegri non siano sufficienti, e che serva almeno un altro attaccante per rinforzare il reparto offensivo.