Sondaggio – A San Siro fiducia a Karamoh o ritorno da titolare per Vlasic?

Venerdì sera alle 20.45 il Torino scenderà in campo a San Siro dove sfiderà il Milan nella gara valevole per la ventiduesima giornata di Serie A. I granata sono reduci dal successo casalingo contro l'Udinese firmato da Karamoh, partito titolare al posto di un Vlasic apparso un po' spento e in debito di ossigeno nelle ultime uscite. Per questo la domanda che poniamo ai nostri lettori è questa: contro i rossoneri conviene dar fiducia al francese o puntare sul croato dal primo minuto?