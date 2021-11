Sondaggio – Chi al fianco di Lukic tra Baselli, Kone e Rincon contro lo Spezia?

Senza Pobega (squalificato) e Mandragora (infortunato), se foste in Juric a chi dareste una maglia da titolare al fianco di Sasa Lukic nel match di sabato con lo Spezia?

Con le assenze certe di Tommaso Pobega (fermato un turno dal Giudice Sportivo) e di Rolando Mandragora (ancora out dopo l'operazione al ginocchio), Ivan Juric nel match con lo Spezia di sabato sarà costretto a schierare un centrocampo inedito dal primo minuto. Davanti alla difesa - oltre a Sasa Lukic - il tecnico croato dovrà scegliere un giocatore tra Daniele Baselli (2 presenze per un totale di 47' in campionato fino ad ora), Ben Kone (81' giocati all'esordio con il Napoli allo stadio Maradona) e Tomas Rincon (5 presenze per un totale di 85') da affiancare al centrocampista serbo. Ora chiediamo a voi lettori: se foste in Juric, chi schierereste dal primo minuto al fianco di Sasa Lukic nel match di sabato con lo Spezia?