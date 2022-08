Sondaggio – Chi deve essere il capitano del Toro?

Si dice che non è oro tutto ciò che luccica, e in casa Toro la questione Lukic ne è stata una dimostrazione: sarebbe dovuto essere il serbo, infatti, il nuovo capitano del Torino per la stagione 2022/2023, ma stando agli ultimi sviluppi e ai suoi diverbi con la società - nonostante le scuse fatte poi ai compagni per il comportamento avuto prima della sfida contro il Monza - difficilmente riacquisterà la fascia al braccio. Ecco, difatti, il quesito della settimana: secondo voi, chi dovrebbe essere il capitano del Torino? Lascereste la fascia a Lukic? Il serbo troverà sicuramente la concorrenza di Rodriguez - a cui è stata assegnata la fascia nella sfida di sabato contro il Monza - e Buongiorno - che è stato vice capitano di Lukic nella sfida contro il Palermo in Coppa Italia, sostituendolo quando il serbo è poi uscito. Toro News, dunque, passa la parola ai suoi lettori e lascia spazio alle loro opinioni. Fateci sapere chi secondo voi sarebbe più adatto come capitano e il perché nei commenti!