Sondaggio – Chi preferireste al Toro tra Miranchuk e Praet?

L'argomento Praet è tornato, negli ultimi giorni, a fare scalpore all'interno delle mura granata: il ritorno del belga ad indossare la maglia del Torino potrebbe essere una cosa fattibile, complice la retrocessione del suo club, il Leicester, in Championship e la sua scadenza di contratto al termine del 2024. Il club di Urbano Cairo, però, deve far fronte, allo stesso tempo, alla situazione Miranchuk. Nell'attesa di conoscere il futuro dei due giocatori, Toro News passa la parola ai suoi lettori: nell'ipotesi in cui Ivan Juric, e come lui la società, abbia a disposizione un solo posto per un trequartista - considerando che si sta lavorando al rinnovo di Vlasic, e che Miranchuk e Praet giocano nello stesso ruolo di trequartista destro - chi preferireste tra il russo e il belga?