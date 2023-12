Sondaggio – Chi schierare tra Lazaro e Soppy? Il voto dei lettori si divide

Una metà dei lettori ha optato per dare una chance all'austriaco, mentre l'altra ritiene giusto far partire l'ex-Atalanta

Nel match che andrà in scena sabato 23 dicembre alle ore 15 contro l'Udinese si chiuderà il 2023 del Torino tra le mura amiche. I risultati allo Stadio Olimpico Grande Torino stanno premiando il lavoro di Ivan Juric e del gruppo granata, che va a caccia del quarto successo consecutivo a Torino dopo quelli ottenuti battendo nell'ordine Empoli, Atalanta e Sassuolo. Nella formazione che scenderà in campo contro l'Udinese mancherà causa squalifica Raoul Bellanova , che sulla fascia destra è sempre stato la certezza di Juric. Allora abbiamo chiesto ai nostri lettori, se foste al posto di Ivan Juric con chi lo sostituireste? Adattereste Lazaro a destra, rilanciandolo dopo qualche prestazione opaca e le più recenti esclusioni dall'undici titolare oppure dareste spazio a Brandon Soppy, recuperato dall'infortunio alla coscia destra? Il voto dei lettori si è diviso quasi perfettamente a metà, andiamo ad analizzare l'esito del sondaggio.

Chi tra Lazaro e Soppy per sostituire Bellanova? I votanti si dividono

Il sondaggio di ieri ha generato una forte divisione sulla scelta dell'esterno da schierare al posto di Bellanova. Con il giocatore squalificato, infatti, sarà necessario correre ai ripari e scegliere con attenzione l'uomo giusto da schierare sulla corsia di destra. I candidati sono due: Lazaro, che dopo le ultime prestazioni sottotono si potrebbe adattare a destra, oppure Soppy, che fino a qui ha avuto pochissimo spazio, complici gli infortuni rimediati. Le risposte al sondaggio non hanno generato chiarezza sulla scelta da compiere, poiché una metà ha optato per l'austriaco, mentre l'altra per l'ex-Atalanta. Con esattezza Brandon Soppy è stato votato dal 50,29% dei lettori, mentre Valentino Lazaro dal 49,71%. Un margine minuscolo tra i due, che dimostra come entrambi nel ballottaggio partano alla pari. La decisione finale spetterà a Juric, che soprattutto alla luce di questa settimana di allenamenti avrà le idee più chiare.