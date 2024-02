Sondaggio – Chi schierereste tra Sazonov e Lovato al centro della difesa per Torino-Lecce?

Venerdì 16 febbraio alle ore 19:00 il Torino scenderà in campo contro il Lecce tra le mura di casa. Contro i salentini, Ivan Juric dovrà fare a meno di tutti i suoi difensori titolari. Oltre alle assenze note di Schuurs e Buongiorno, anche Ricardo Rodriguez sarà costretto a dare forfait visto l'esito degli esami strumentali, che hanno evidenziato una lesione del muscolo pettineo di destra. Se per il capitano il ricambio naturale è Adam Masina e per sostituire l'olandese Juric si affiderà a Djidji, per sostituire Buongiorno il ballottaggio è tra Sazonov e Lovato. Ora chiediamo a Voi lettori, contro il Lecce - se foste in Ivan Juric - chi schierereste tra Sazonov e Lovato?