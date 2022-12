Sondaggio – Chi tra i granata nati dal 2000 in poi può esplodere nel 2023?

Il 2023 del Torino è alle porte e con esso arriva anche la seconda metà del campionato di Serie A. In tanti scalpitano, tutti in attesa della ripresa dell'attività per club. A farlo sono specialmente i giovani, che vogliono sfruttare la parte finale di stagione per mettersi ulteriormente in vetrina. Il Torino vanta ben 11 giocatori, nati dal 2000 in poi con Ilkhan (classe 2004) più piccolo della classe. Il consueto sondaggio che Toro News propone riguarda proprio loro. Chi tra i granata nati a partire dal 2000 può esplodere nel 2023?