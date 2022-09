Sondaggio – Chi tra Sanabria e Pellegri al centro dell’attacco con il Sassuolo?

Sabato 17 settembre il Toro ospiterà tra le mura granata il Sassuolo: se foste in Ivan Juric, chi schierereste dal primo minuto in attacco contro i neroverdi?

Si avvicina la settima giornata di campionato: sabato 17 settembre alle ore 20.45 allo stadio Olimpico Grande Torino arriverà il Sassuolo di Dionisi. Resta un tema caldo in casa granata il ballottaggio in attacco tra Tonny Sanabria e Pietro Pellegri. Fino ad ora - in queste prime sei giornate di campionato - Ivan Juric ha quasi sempre puntato su Sanabria: l'unica occasione in cui il tecnico croato ha schierato Pietro Pellegri dall'inizio è stato contro il Lecce nella quinta giornata. Se foste nel tecnico granata, chi schierereste dal primo minuto al centro dell'attacco contro il Sassuolo tra Sanabria e Pellegri?