Sondaggio – Chi vorreste sulla panchina del Torino in futuro?

Settimana scorsa vi avevamo chiesto se preferiste un cambio di guardia sulla panchina o se vorreste ancora Juric alla guida del Torino per la stagione 2024-2025. Ora sembra però sempre più vicino l'addio a fine stagione del tecnico di Spalato che, con la sconfitta contro l'Inter, vede ridursi al minimo le chance di riuscire a conquistare un posto in Europa. In caso di fine dell'era Juric, si dovrà aprire un nuovo ciclo in casa Torino: nel ventaglio di nomi che piace alla dirigenza e a Cairo ci sono Raffaele Palladino, allenatore del Monza, Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, Paolo Vanoli, mister del Venezia che lotta per la promozione in A, e Gennaro Gattuso, attualmente senza una panchina dopo l'esonero al Marsiglia. In caso di separazione del croato quindi, chi vorreste vedere sulla panchina del Torino?