Sondaggio – Dove collocate il Toro nella griglia di partenza della Serie A?

L'inizio della stagione è ormai alle porte ed i granata si avvicinano al loro esordio in campionato, lunedì contro il Cagliari. Lo scorso anno i granata hanno sfiorato la qualificazione in Conference League classificandosi decimi, 3 punti in meno rispetto alla Fiorentina che, a causa dell'esclusione della Juventus dalle coppe europee, la prossima stagione giocherà la Conference. Se ora doveste fare un pronostico per il nuovo anno, dove collochereste il Torino in classifica?