Sondaggio – E se Belotti rimanesse al Toro ma senza rinnovo del contratto?

Juric ha confermato la volontà del Gallo di restare in granata, ma non c'è ancora un accordo per prolungare il contratto in scadenza

Più passano i giorni e più la permanenza in granata di Andrea Belotti si fa concreta. Le parole di Ivan Juric sono state molto chiare: il Gallo, al rientro a Torino, gli ha confermato la volontà di restare per un'ulteriore stagione. Eppure il rinnovo del contratto non è ancora arrivato e la situazione del capitano granata è ormai nota da settimane: il giocatore andrà a scadenza nel giugno 2022 ed ha ricevuto una ricca proposta per prolungare con un corposo adeguamento dell'ingaggio. Ma un accordo non è ancora stato raggiunto e si apre dunque la possibilità che Belotti giochi la stagione alle porte con il Toro e con il contratto in scadenza. A quel punto, senza un accordo per il rinnovo, da febbraio il Gallo sarebbe libero di firmare con un altra squadra a parametro zero. Quello che vi chiediamo in questo sondaggio è quale sia il vostro pensiero in merito: sarebbe giusto che Belotti rimanesse a Torino ma con il contratto in scadenza?