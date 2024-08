Sondaggio, i lettori di Toro News sono soddisfatti della nuova maglia

I risultati del sondaggio dei lettori di Toro News in merito alla nuova maglia del Torino per la stagione 2024\2025

Ecco i risultati del nostro sondaggio in merito alla nuova maglia del Torino per la stagione 2024\2025. Al 63, 34% dei tifosi granata piace la nuova divisa per la prossima stagione, mentre il 36,66% dei tifosi ha bocciato il nuovo kit di Joma.