Sondaggio – Juventus-Torino, come finirà il derby della Mole?

Martedì 28 febbraio alle 20.45 il Torino sarà ospite della Juventus per il derby della Mole. I granata si trovano di fronte ad uno snodo molto importante della stagione: in caso di successo, infatti, la squadra di Juric riuscirebbe per la prima volta ad espugnare lo Juventus Stadium (impresa fin qui mai compiuta) e supererebbe in classifica proprio i cugini bianconeri. La domanda che poniamo ai lettori, attraverso il nostro consueto sondaggio settimanale, è quindi la seguente: come finirà il derby della Mole?