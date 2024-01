Sondaggio – Milan su Buongiorno, cosa fareste?

Fari puntati su Alessandro Buongiorno in questa sessione di calciomercato. La crescita, l'affidabilità e la costanza di rendimento del difensore granata lo hanno reso un pezzo pregiato sul mercato con le big concretamente interessate. Già in estate erano state avanzate più richieste: sondaggio della Lazio di Sarri, muro del Toro; pressing dell'Atalanta e operazione vicina alla chiusura, rifiuto di Buongiorno. Ora, a distanza di sei mesi, è il Milan a bussare alla porta. Il Toro, che valuta Buongiorno tra i 35 e i 40 milioni di euro, non è orientato a oggi a far partire il suo giocatore simbolo nella sessione di gennaio, come ribadito anche da Cairo nelle più recenti dichiarazioni. Il Milan cerca di far vacillare i granata, ma vorrebbe ammortizzare la spesa aggiungendo a una parte economica da concordare il cartellino dell'attaccante 2002 Colombo. Cosa fareste voi lettori al posto del club granata di fronte al pressing del Milan? Tre le opzioni che vi forniamo nel consueto sondaggio settimanale per i lettori di Toro News. Giusto trattenere Buongiorno a tutti i costi, cederlo in cambio di una parte economica e del cartellino di Colombo oppure cederlo solo in caso di offerte da 40 milioni senza contropartite? Dite la vostra nel sondaggio sottostante.