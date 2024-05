Sondaggio- Sei d’accordo con la società: giusto non fare i nomi?

La vicenda è nota: è girato sui social un video registrato sabato dall'interno del pullman del Torino. In occasione del 4 maggio i tifosi granata e la squadra si sono recati come ogni anno a Superga per la celebrazione degli Invincibili. La ripresa mostra un giocatore che dall'interno del pullman filma i tifosi che incitano e acclamano il passaggio del bus contenente la squadra. Il video è stato pubblicato da Luca Gemello (il cui intento era positivo, ossia quello di celebrare la giornata e mostrare il gran tifo granata), per poi essere stato prontamente rimosso poco dopo. "Questi sono gli stessi che ieri ci hanno fischiato" è la frase che si sente pronunciare da una voce in sottofondo nel file multimediale. L'affermazione è seguita da un "si si". Il presidente Cairo ha dichiarato che verranno presi dei provvedimenti, ma senza fare pervenire i nomi dei colpevoli. Sei d'accordo con questa scelta? Dillo con il sondaggio di Toro News!