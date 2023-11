Sondaggio TN: per i lettori la protesta di Cairo contro gli arbitri è giusta

ToroNews ha chiesto ai suoi lettori se condividessero la protesta del presidente Cairo contro le recenti decisioni arbitrali che hanno danneggiato la squadra di Juric. Il patron granata proprio mercoledì ha parlato così sul tema: "Purtroppo però siamo stati penalizzati in maniera incredibile, ho visto una statistica che dice che negli ultimi tre campionati abbiamo avuto 220 eventi sfavorevoli contro 50 favorevoli, compresi rigori contro, gol convalidati che non erano buoni. Ti tolgono 7-8 punti in campionato: l'anno scorso ce ne mancavano 3 per l'Europa". La risposta dei lettori è stata chiarissima: il 93% condivide questa protesta. Di seguito i dati ufficiali del sondaggio.