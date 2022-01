Sondaggio – Torino, secondo i lettori servono 3 colpi nel calciomercato

Quanti acquisti dovrebbe fare il Toro? Ecco i risultati del sondaggio e cosa ne pensano i lettori di Toro News

Lunedì 3 gennaio è iniziata ufficialmente la sessione invernale di calciomercato e questa potrebbe essere l'occasione in casa Toro per farsi un'idea dei profili che potrebbero giovare a Ivan Juric. La domanda che vi è stata rivolta nell'ultimo sondaggio riguarda il numero di acquisti di cui ha bisogno il Torino in questa sessione di gennaio. Secondo il 49.61% dei lettori di Toro News, ovvero 443 votanti su 893 totali, il club granata ha bisogno di 3 nuovi rinforzi. 244 invece le persone che hanno votato per 2 acquisti necessari (27.32%), mentre è inferiore il numero di voti per le altre tre opzioni: 156 votanti (17.47%) per 4 o più acquisti, 38 (4.26%) per un rinforzo e solamente 12 i voti (1.34%) a favore di nessun nuovo acquisto.