Calciomercato Torino, il punto: prime trattative in corso a partire dalle uscite

Oggi - lunedì 3 gennaio - è ufficialmente iniziata la sessione invernale 2022 del calciomercato, che durerà fino alle 20 del 31 gennaio: per il Torino, è l'occasione di verificare come poter arricchire una buona rosa che ha dato discreta prova di sé senza però riuscire, al momento, ad essere competitiva per le zone alte della classifica. Di seguito il primo appuntamento con i resoconti serali sulle notizie di giornata con le principali questioni del calciomercato che riguardano la società granata in questo inizio di gennaio, partendo dalla situazione delle uscite e da quella di capitan Belotti.