Sondaggio – Vi piace la nuova maglia Home del Torino?

Il Torino questa mattina ha presentato la nuova maglia Home per la stagione 2022/2023 (QUI i dettagli) che anche quest'anno sarà targata Joma. La maglia - totalmente granata - presenta due novità: il toro rampante realizzato tono su tono con tecnica in sublimatico, e il ritorno del colletto. Presenti inoltre gli sponsor di maglia dell’anno scorso: Suzuki main sponsor, poi Beretta, Edilizia Acrobatica come back sponsor e il marchio 38 Wuber come sponsor di manica. Ora chiediamo a voi lettori, vi piace la nuova maglia Home che il Torino indosserà nella stagione 2022/2023?