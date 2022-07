Sondaggio – Vi piace la nuova maglia Away del Torino?

Il Torino ha presentato nel pomeriggio la nuova maglia Away per la stagione 2022/2023 (QUI I DETTAGLI), e, così come la prima, sarà targata Joma. La maglia, totalmente bianca, mostra una chiara differenza rispetto alla scorsa stagione: non compare la fascia trasversale granata che ricorda il River Plate. E' presente però, nella parte bassa, il Toro rampante, in questo caso contornato di granata. Vi è inoltre il main sponsor Suzuki, oltre a Beretta ed al marchio 38 Wuber. Ora, così come per la prima maglia, chiediamo a voi lettori, vi piace la nuova maglia Home che il Torino indosserà nella stagione 2022/2023?